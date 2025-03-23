Подорожание овощей в Днепре особенно хорошо прослеживается на помидорах и огурцах.

В середине марта произошло подорожание овощей в Днепре.

Как информирует EastFruit, за последнюю неделю их стоимость выросла на 10-13% из-за сокращения предложения на рынке.

Это обусловлено уменьшением объемов поставок как от украинских производителей, так и из-за границы. В частности, тепличные комбинаты отгружают огурцы по цене 85–125 грн/кг, а помидоры – 85–95. Основной причиной роста в цене огурцов явилось сокращение выборки в местных теплицах, а также снижение импорта из Турции.

В то же время, ценники на томаты переписывают из-за сезонного сокращения поставок импортной продукции, основным поставщиком которой также является Турция. По состоянию на сегодняшний день их стоимость уже на 22% выше, чем в этот период прошлого года.

Несмотря на удорожание овощей в Днепре, эксперты не исключают, что цены еще немного упадут. Это зависит от увеличения предложения местной продукции. Ожидается, что с середины апреля украинские тепличные комбинаты смогут нарастить объем производства, что может повлиять на снижение стоимости этой продукции.

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