Метеорологи составили детальный прогноз погоды в Днепре на 19 марта, узнайте, к чему нужно готовиться.

Синоптики подготовили свежий прогноз погоды на 19 марта в Днепре, ожидается переменная облачность, будет довольно тепло, но с некоторыми особенностями, сообщает Политека.

Утром небо будт ясным, а днем покажется солнце. По данным sinoptik.ua, облачность усилится в первой половине дня.

"В Днепре ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без осадков", — отмечают метеорологи.

Температура ночью 19 марта снизится до -3°C, а днем достигнет +6°C. Ожидается северо-западный ветер со скоростью до 3,3 м/с.

Специалисты предупреждают о возможном похолодании в первый месяц весны, поэтому стоит подготовиться к небольшому похолоданию.

Хотя резких скачков не прогнозируется, весенние дни могут быть переменчивыми.

До конца недели будет потепление — дневные колебания достигнут +12…+14°C, а к выходным столбики термометров могут подняться до +16°C.

Ночные температуры будут варьироваться от +2 до +9°C, создавая комфортные условия для любителей прохладной весны.

Однако с 17 числа воздух будет прохладным, и дневные показатели составят около +10°C. Наиболее заметное похолодание возможно в период с 18 по 20 число: ночью опустится до +2…+4°C, а днем не превысит +6…+8°C.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, на Днепропетровщине резко подорожает проезд: о каких суммах идет речь.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, как бесплатно получить очки: кто получит помощь.