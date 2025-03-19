Подорожание яиц в Днепре ожидается из-за возросшего спроса перед Пасхой.

Цены на продукты продолжают расти – подорожание яиц в Днепре наблюдается в последние места, однако аналитики предупреждают о новом росте, сообщает Politeka.net.

Данные опубликовали на сайте Минфин.

По информации Министерства финансов, в конце прошлой недели средняя цена десятка фасованных марки "Ясенсвит" в супермаркетах составила 73,15 гривен.

Средняя стоимость нефасованных без бренда составляла 5,84 за штуку, что на 27 копеек больше по сравнению с началом марта 2025 года.

В разных торговых сетях цены на нефасованные колебались в пределах 5,48-6,9 гривен за штуку. В частности, в:

Auchan – 56 грн/десяток

Novus – 53,9 грн

"МегаМаркет" – 69 грн

"ЭКОмаркет" – 54,8 грн

Подчеркнем, что подорожание яиц в Днепре ожидается из-за увеличенного спроса перед Пасхой, который в 2025 году будут отмечать 20 апреля. Эксперты прогнозируют, что стоимость вырастет в начале или середине апреля непосредственно перед праздником.

По словам Максима Гопко, аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), после завершения предпраздничного ажиотажа цены могут снизиться, поскольку спрос на продукт снизится.

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