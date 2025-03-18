Украинцам рассказали, когда в Днепре и Днепропетровской области состоится окончание отопительного сезона.

Дата окончания отопительного сезона в Днепре и Днепропетровской области зависит от погодных условий.

Из-за возможных ночных заморозков и кратковременных похолоданий городские власти будут корректировать сроки отключения тепла, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей.

Как сообщает Politeka, это произойдет, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно превышать +8°C в течение трех дней.

Более 85% жилых домов в городе получают тепло от котельных КП Теплоэнерго. В этом году значительные проблемы с теплоснабжением не зафиксированы.

Предварительно окончание отопительного сезона в Днепре в 2025 году запланировано на конец марта. Однако точная дата зависит от температурных показателей.

Решения о прекращении подачи тепла принимаются местными властями, учитывая климатические условия, строительные нормы, санитарные требования и правила эксплуатации теплосетей.

В Каменском (Днепропетровская область) уже готовятся к отключению батарей. Согласно решению городского совета, это запланировано на 24 марта при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет превышать +8°C.

Аналогичное решение принял Павлоградский городской совет: с 1 апреля 2025 года теплоснабжение в городе будет прекращено из-за стабильного повышения температуры. Это касается как жилищного фонда, так и объектов социально-культурной сферы. В то же время учебным заведениям рекомендуют корректировать сроки учитывая погодные условия.

В Кривом Роге также готовятся к завершению отопительного сезона, однако точная дата отключения тепла будет зависеть от погодных показателей. До конца марта все котельные предприятия будут продолжать работу в штатном режиме.

Следует отметить, что сроки подачи и прекращения теплоснабжения определяются Правилами предоставления услуг теплоснабжения (пункт 8), утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года.

Местным жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями местных властей и коммунальных служб, чтобы получить актуальную информацию об окончании отопительного сезона в городе.

Чтобы узнать точную дату отключения батарей в вашем районе, рекомендуется следить за прогнозами погоды и официальными сообщениями.

На данный момент в регионе батареи работают стабильно, за исключением домов, где производятся ремонтные работы или случились аварии. Точная дата завершения отопительного сезона в Днепре и области будет объявлена ​​дополнительно.

В связи с повышением среднесуточной температуры в городе в ближайшее время возможно постепенное отключение тепла. В прошлом году это произошло 28 марта.

Куда обращаться, если в квартире холодно по окончании отопительного сезона в Днепре?

Если после отключения температура в доме опустилась ниже +18°C, жителям следует обратиться в следующие службы:

абонентской службы поставщика тепла,

балансодержателя дома,

аварийной службы по номеру 736-10-02.

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