Синоптики представили обновленный прогноз погоды в Днепре на 20 марта, украинцам рассказали, чего ожидать в этот четверг.

По данным метеорологов, 20 марта в Днепре ожидается переменная облачность и теплая погода, сообщает Политека.

Утром небо будет ясным, а к середине дня появятся облака. Согласно информации sinoptik.ua, облачность усилится во второй половине дня.

«Утром в Днепре ожидается ясная погода, но днем и вечером небо покроется облаками. Осадков не прогнозируется», — отмечают специалисты.

Температура ночью опустится до +2°C, а днем воздух прогреется до +10°C.

Будет держаться слабый западный и северо-западный ветер со скоростью до 1,7 м/с.

Синоптики также предупреждают о возможном похолодании в середине месяца, поэтому рекомендуется быть готовыми к переменам.

Хотя резких температурных скачков не предвидится, весенние дни могут быть изменчивыми.

До конца недели прогнозируется потепление — днем воздух прогреется до +12…+14°C, а к выходным может достичь +16°C.

Ночные температуры будут варьироваться от +2 до +9°C, создавая комфортные условия для тех, кто предпочитает прохладную весну.

Больших перепадов не будет, весение дни могут быть непредсказуемыми, поэтому надо готовиться к кратковременным изменениям.

До конца этой недели температура может вырасти до +16°C, ночью будет от +2 до +9 градусов.

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