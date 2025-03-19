По данным метеорологов, 20 марта в Днепре ожидается переменная облачность и теплая погода, сообщает Политека.
Утром небо будет ясным, а к середине дня появятся облака. Согласно информации sinoptik.ua, облачность усилится во второй половине дня.
«Утром в Днепре ожидается ясная погода, но днем и вечером небо покроется облаками. Осадков не прогнозируется», — отмечают специалисты.
Температура ночью опустится до +2°C, а днем воздух прогреется до +10°C.
Будет держаться слабый западный и северо-западный ветер со скоростью до 1,7 м/с.
Синоптики также предупреждают о возможном похолодании в середине месяца, поэтому рекомендуется быть готовыми к переменам.
Хотя резких температурных скачков не предвидится, весенние дни могут быть изменчивыми.
До конца недели прогнозируется потепление — днем воздух прогреется до +12…+14°C, а к выходным может достичь +16°C.
Ночные температуры будут варьироваться от +2 до +9°C, создавая комфортные условия для тех, кто предпочитает прохладную весну.
Больших перепадов не будет, весение дни могут быть непредсказуемыми, поэтому надо готовиться к кратковременным изменениям.
До конца этой недели температура может вырасти до +16°C, ночью будет от +2 до +9 градусов.
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