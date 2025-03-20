Синоптики составили свежий прогноз погоды в Днепре на 21 марта, украинцам рассказали, чего ожидать в эту пятницу.

По данным метеорологов, 21 марта в Днепре будет солнечная и теплая погода, сообщает Политека.

С самого утра и до вечера будет безоблачная погода. Согласно информации sinoptik.ua, облачность усилится во второй половине дня.

«Весь день небо в Днепре будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков», — отмечают специалисты.

Температура ночью опустится до +4°C, а днем воздух прогреется до +11°C.

21 марта будет держаться слабый западный и северо-западный ветер со скоростью до 2 м/с.

Синоптики также предупреждают о возможном похолодании в середине месяца, поэтому рекомендуется быть готовыми к переменам.

Резких температурных скачков не предвидится, весенние дни могут быть изменчивыми.

Хотя резких скачков не прогнозируется, весенние дни могут быть переменчивыми.

До конца недели ожидается потепление — дневные колебания достигнут +12…+14°C, а к выходным столбики термометров могут подняться до +16°C.

Ночные температуры будут варьироваться от +2 до +9°C, создавая комфортные условия для любителей прохладной весны.

С 17 числа воздух будет прохладным, и дневные показатели составят около +10°C. Наиболее заметное похолодание возможно в период с 18 по 20 число: ночью опустится до +2…+4°C, а днем не превысит +6…+8°C.

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