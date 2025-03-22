Местные власти уже определили предварительную дату завершения отопительного сезона в Днепре, но окончательное решение зависит от погоды и температурных колебаний, сообщает Политека.

Как информируют власти, город практически без проблем пережил холодные месяцы благодаря стабильной работе котельных КП «Теплоэнерго», которые отапливают более 85% жилых домов. Однако вопрос все еще актуален, так как на это влияет несколько факторов.

Предварительно власти планируют завершение отопительного сезона в Днепре в конце марта 2025 года. Однако окончательное решение будет зависеть от того, будет ли температура воздуха стабильно держаться на уровне +8°C и выше в течение трех суток. Если среднесуточная температура поднимется до этого уровня и не снизится, отопление будет отключено.

«На этой неделе уже было +8°C в течение трех дней, но с 20-х чисел марта мы ожидаем похолодания, поэтому мы пока ожидаем с окончательным решением», — отметил заместитель директора КП «Теплоэнерго» Владимир Билан.

Местным жителям советуют следить за официальными сообщениями от местной власти и коммунальных служб, чтобы быть в курсе актуальных изменений. Как и ранее, сроки прекращения отопления определяются в соответствии с Правилами предоставления услуг, утвержденными правительственным постановлением.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий в 2025 году: когда и на сколько увеличат выплаты украинцам.