Подорожание продуктов в Днепре вынудило покупателей отдавать больше денег за базовые товары, сообщает Политека.

Согласно данным областного управления статистики, произошло значительное подорожание продуктов в Днепре.

Цены на некоторые популярные товары в области в феврале 2025 года увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, потребителям пришлось платить больше за яйца, сыры, рыбу и мясо. Более всего возросла стоимость подсолнечного масла — на 3,6%, а также яиц, макарон, говядины, свинины и рыбы, цены на которые увеличились от 0,9% до 3,6%.

Кроме того, на 0,9% увеличилась стоимость хлеба, овощей, фруктов, кондитерских изделий из сахара и безалкогольных напитков. Одновременно в городе наблюдалась и тенденция к удешевлению некоторых позиций. В частности, на 3,9% упало в цене оливковое масло, а маргарин и рис – на 3,7% и 1,2% соответственно. Кроме того, стоимость одежды и обуви уменьшилась на 2,7%, что также стало положительной новостью для местных жителей.

Кроме того, в феврале на Днепропетровщине также выросли в стоимости услуги в сфере здравоохранения на 1,4%, что связано с повышением цен на больничные и амбулаторные услуги.

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