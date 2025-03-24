Узнайте, каким будет этот вторник, синоптики составили детальный прогноз погоды на 25 марта в Днепре.

Метеорологи сообщили, какой будет погода в Днепре 25 марта, по данным синоптиков, в течение дня будет пасмурно, передает Политека.

Небо 25 марта будет затянуто облаками до самого вечера, весь день будет идти дождь.

"В Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера", - сообщается на сайте Синоптик.

Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до +8°С, а днем прогреется до +14°С.

Ветер будет юго-восточный со скоростью до 4,9 м/с.

Согласно данным метеорологов, неделя с 24 по 30 числа в Украине будет относительно теплой, однако в середине месяца возможны похолодания.

Жителей не долго будет радовать солнечное небо, ведь условия останутся приятными для прогулок. По словам синоптиков, тепло продержится до конца месяца.

Однако, несмотря на благоприятные прогнозы, стоит быть готовыми к возможным колебаниям температуры. Необходимо подготовиться к возможному похолоданию.

Больших перепадов не ожидается, весение дни могут быть непредсказуемыми, поэтому надо готовиться к кратковременным изменениям.

Весна 2025 года будет немного теплее на 1-2 градуса по сравнению с нормой.

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