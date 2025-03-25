Приближается конец отопительного сезона в Днепре в 2025 году и жителям необходимо быть готовыми.

Городские власти сообщили, что конец отопительного сезона в Днепре будет, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8°C и выше в течение трех суток подряд, сообщает Политека.

На официальном сайте городского совета был опубликован проект решения об отключении тепла в 2025 году. Согласно документу тепло перестанут подавать в дома только при стабильном повышении температуры, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне +8°C или выше в течение трех дней подряд.

Такие условия обусловлены необходимостью понижения нагрузки на энергетические системы и экономии ресурсов. Городские власти обращают внимание, что после того, как будет конец отопительного сезона в Днепре, коммунальные предприятия получат разрешение выключить подачу тепла в квартиры и другие объекты.

В то же время, газоснабжение для отопления будет продолжаться, но только по заявкам от предприятий и в пределах установленных лимитов.

Кстати, в некоторых украинских городах уже объявили об отключении батарей. Так, в Херсоне и Львове подача тепла уже была прекращена или ограничена, а в Киеве это произошло 24 марта. Ожидается, что в ближайшие недели решение о прекращении подачи будет принято и в других городах, таких, как Луцк, Черновцы и другие.

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