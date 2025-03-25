Синоптики рассказали, какой будет эта среда, появился детальный прогноз погоды на 26 марта в Днепре.

Погода в Днепре 26 марта ожидается пасмурной, однако во второй половине дня небо прояснится, передает Политека.

Небо 26 марта будет затянуто облаками до обеда, затем появится солнце, дожди не ожидаются.

"До обеда в Днепре продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков", - сообщается на сайте Синоптик.

Температура воздуха ночью составит от плюс 8 до +10 °С, а днем прогреется до +15°С.

Ветер будет юго-восточный со скоростью до 2,4 м/с.

В области условия будут такими же, временами солнечно и без осадков, переменный ветер до 2 м/с, ночью будет колебаться до +8 °С, днем прогреется до +15 °С.

Жителей не будет радовать солнце, также необходимо подготовиться к возможному похолоданию.

Согласно данным Politeka, неделя с 24 по 30 числа в Украине будет относительно тепло, которое, по словам синоптиков, продержится до конца месяца.

Однако, несмотря на благоприятные прогнозы, стоит быть готовыми к колебаниям температуры. Необходимо подготовиться к похолоданию.

Больших перепадов не ожидается, весение дни могут быть непредсказуемыми, поэтому надо готовиться к кратковременным изменениям.

Синоптики прогнозируют более сухие условия, особенно в северных областях страны, фиксируется дефицит осадков, в мае ситуация вероятно сохранится, их может быть на треть меньше, чем обычно.

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