Украинцам рассказали о проходном балле НМТ-2025 в Днепре, узнайте, сколько нужно набрать для поступления на бюджет.

Абитуриенты, которые планируют поступать в высшие учебные заведения Днепра на бюджет, должны ознакомиться со средними баллами НМТ, сообщает Политека.

Согласно информации osvita.ua, для получения бюджетного места необходимо набрать минимально допустимое количество баллов на Национальном мультипредметном тесте.

Верховная Рада приняла законопроект №12053, регламентирующий проведение государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2025 году.

Как отмечает Политека, тестирование состоится в формате мультимедийного оценивания.

Важно, что Государственная итоговая аттестация в 4-х, 9-х и 11-х классах отменена – тест будут сдавать только выпускники, которые планируют поступать в вузы.

Кроме того, уже стартовала регистрация на основную сессию НМТ-2025. Подать заявку на сдачу экзамена можно до 3 апреля включительно. Сам тест пройдет с 14 мая по 25 июля.

Будущим поступающим стоит заранее узнать проходной балл для каждого вуза:

Украинский государственный университет науки и технологий 143,81

"Днепровская политехника" 151,58

Университет имени Олеся Гончара 153,91

Криворожский государственный педагогический 142,53

Аграрно-экономический 142,11

Медицинский 155,55

Таможенного дела и финансов 155,89

Государственный технический университет 142,60

Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта 140,70

Экономики и технологии 149,60.

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