В Днепре доступно бесплатное жилье для переселенцев, которое можно получить по доступным контактам.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре доступно в нескольких вариантах, сообщает Politeka.

Это важная возможность для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или других причин. Город предоставляет несколько локаций, где внутренне перемещенные лица могут получить убежище на ограниченное время.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре предоставляется по нескольким адресам. Одним из таких мест есть ул. Тиверская, 4, где доступны две комнаты для трех человек и три комнаты для двух человек. По ул. Новокрымская, 3 место для десяти человек в общей комнате, а на ул. Алана Шепарда, 9 – общая комната для 10 человек. Количество мест меняется, поэтому необходимо заранее связаться с организацией и уточнить наличие.

Для получения подробной информации и бронирования мест, ВПЛ могут обращаться к контактному лицу — Дарье Сергеевне Хрипко по телефону +38 (050) 668-46-90. Важно отметить, что предоставляется временное жилье, поэтому ВПЛ должны быть готовы к возможным изменениям в период пребывания.

Город пытается обеспечить комфортные условия для ВПЛ, а также активно сотрудничает с мировыми благотворительными организациями, чтобы обеспечить необходимую помощь и поддержку. Эта возможность является частью городской программы помощи ВПЛ, которая направлена ​​на поддержку людей в сложных условиях и обеспечение временным домом, когда это необходимо.

Источник: olx.ua

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