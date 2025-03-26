Синоптики рассказали, каким будет этот день, появился детальный прогноз погоды на 27 марта в Днепре.

Погода в Днепре 27 марта ожидается пасмурной, однако во второй половине дня небо прояснится, передает Политека.

С самого утра 27 марта будет затянуто облаками врменами может появляться солнце, дожди не ожидаются.

"Весь день в Днепре будет облачным. Без осадков", - сообщается на сайте Синоптик.

Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до +9°С, а днем прогреется до +15°С.

Ветер будет северо-западный со скоростью до 1,1 м/с.

В области условия будут такими же, временами солнечно и без осадков, переменный ветер до 1 м/с, ночью будет колебаться до +7 °С, днем прогреется до +14 °С.

Несмотря на благоприятные прогнозы, стоит учитывать возможные колебания температуры. Важно быть готовыми к временному похолоданию.

Существенных перепадов не предвидится, но весенние дни могут преподнести сюрпризы, поэтому следует учитывать вероятность кратковременных изменений.

Весна 2025 года обещает быть на 1–2 градуса теплее климатической нормы.

Синоптики прогнозируют более сухую погоду, особенно в северных регионах страны.

Ожидается нехватка осадков, и, вероятно, в мае ситуация сохранится – уровень может быть на 30% ниже среднего.

В третьей декаде месяца температура вновь поднимется до +11…+13 °C, а 30–31 числа прогнозируются рекордные +19 °C.

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