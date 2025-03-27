Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре продолжает быть важной поддержкой для внутренне перемещенных лиц, из-за войны потерявших свои дома, сообщает Politeka.

В городе действуют несколько временных приютов, где можно найти убежище. Доступные места проживания расположены на разных улицах и рассчитаны как на отдельные семьи, так и на большие группы переселенцев.

В частности, в городе можно найти свободные места в жилых комнатах по адресам: ул. Тиверская, 4, где предлагается несколько комнат для 2-3 человек, и ул. Новокрымская, 3, где есть комната для 10 человек. Еще одно временное убежище находится на ул. Алана Шепарда, 9 с общим размещением для десяти человек. Все указанные варианты предлагают бесплатное проживание для ВПЛ. А обратиться туда можно по номерам: (056) 789-45-67, (067) 123-45-78, (095) 456-78-90.

Кроме того, в городе работает модульный городок, способный принять до 2000 человек. Чтобы получить место в модульном городке или общежитиях, нужно обратиться к волонтерам или в администрацию жилых объектов.

Переселенцы также могут воспользоваться онлайн-сервисом "Допомагай", где собраны актуальные объявления от владельцев бесплатного жилья в Днепре. Найти варианты временного проживания можно на сайте.

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