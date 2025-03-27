Горожане заметили подорожание яиц в Днепре и задаются вопросом, где покупать их, чтобы максимально сэкономить, сообщает Политика.

Как пишет Телеграф, причина подорожания яиц в Днепре связана с сезонным ростом цен, традиционно наблюдаемым весной. По данным портала "Минфин", стоимость популярных марок, таких как "Квочка" и "Ясенсвит", за выходные выросла до 78,30 и 72,86 гривен за десяток соответственно.

Еще несколько дней назад цены на уровне 75,30 и 71,90 гривен, отмечают эксперты. Для тех, кто хочет сэкономить, есть несколько вариантов. Самый дешевый продукт можно найти в супермаркетах сети Varus, где стоимость за единицу составляет всего 4,89. Таким образом, десяток будет стоить 44,89, но это категория С2 меньше стандартной С1.

Если искать другие варианты, можно обратиться в супермаркеты Fozy, ЭкоМаркет и Фора, где стоимость С1 стартует от 5,49 за штуку. Те, кто хочет купить этот продукт по акции, могут обратить внимание на сеть Сильпо, где С2 составляют 52,99 гривны. Однако даже с акцией стоимость будет оставаться выше, чем у Varus.

Эксперты прогнозируют, что после празднования Пасхи, которая состоится 20 апреля, спрос снизится, и, вероятно, подорожание яиц в Днепре пойдет на убыль. Олег Катеринич, директор Государственной опытной станции птицеводства, сообщил, что наиболее заметно это должно стать через 1,5-2 месяца.

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