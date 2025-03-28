Денежная помощь в Днепре предоставляется благодаря благотворителям, и поможет облегчить финансовую нагрузку на оказавшиеся в сложных обстоятельствах семьи, сообщает Политека.

Как информирует прессслужба организации "СОС Детские Городки Украина" на своей странице в Фейсбуке, поддержка предоставляется в рамках социальной программы.

Благотворительный фонд осуществляет выплаты семьям, нуждающимся в этом. Заявки могут подавать те, которые испытывают трудности из-за военной ситуации или других непредвиденных обстоятельств. Важно, что денежная помощь в Днепре будет предоставляться только тем семьям, у которых нет других источников финансовой поддержки.

Для того чтобы получить деньги, необходимо подать заявку и предоставить необходимые документы. После проверки будет определено, кто имеет право на получение финансирования. Программа предусматривает не только деньги, но и консультации о возможных других вариантах поддержки.

Это также включает в себя консультационную поддержку. Все детали можно узнать по телефону: +38 (095) 790-14-16.

Ранее мы также писали о похожей возможности в Киеве. Подробнее – читайте по ссылке .

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