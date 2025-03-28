29 марта в Днепре и области введут графики отключения свет , речь идет об абонентах, питание которым поставляет ДТЭК, причина – плановые работы, передает Политика.

В области вводятся графики отключения света с 29 числа 2025 года.

Об этом сообщают в пресс-службе энергетической компании ДТЭК, электричества не будет с 8:00 до 18:00 по адресам, указанным ниже.

В Покровской сельской общине запланированы плановые ограничения, ограничения коснутся некоторых улиц двух сел.

Об этом сообщили на официальном сайте общества Покровска, Никопольский район, Днепропетровская область.

Так, для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК будет проводить профилактические работы в рамках Покровской сельской территориальной общины, сообщает Politeka.

29 марта с 08:00 до 18:00 света не будет в селе Капуловка по улице Молодежной и Зоновой.

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.

Следует отметить, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

Если ограничения будут введены дополнительно – энергетики проинформируют.

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