В Днепре и области 30 марта запланированы графики отключения света, в ДТЭК назвали адреса.

В Днепре и области 30 марта введут плановые графики отключения света, передает Политика.

Энергетическая компания ДТЭК проводит плановые ремонтные работы в Днепре и области, поэтому многие абоненты останутся без электроснабжения на целый день.

Графики отключения света коснутся многих районов, в некоторых местах ограничение будет продолжаться до семи часов вечера.

Согласно информации "ДТЭК Днепровские электросети" для повышения надежности электроснабжения, на электросетях Павлоградской городской территориальной общины будут проводиться работы:

30 марта 2025 года: с 8-00 до 19-00 улицы Берестова, Василия Симоненко, Печерская, Воли, ул. Франко, Кобзаря, Луганская, Молодежная, Крестьянская, ул. Хуторская, переулки Берестовый, Вишневый, Больничный, проспект Шахтостроителей.

Если ситуация изменится, это будет дополнительно сообщено либо на сайте вашего оператора системы распределения, либо на странице территориального общества.

Напомним, что для максимальной стабильности энергосистемы эксперты советуют использовать мощные электроприборы в период, когда наиболее активно работают солнечные электростанции, примерно с 10 до 15 часов, пишет Политика.

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.

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