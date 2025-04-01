В Днепре доступно бесплатное жилье для переселенцев в 2025 году, что поможет людям, которые ищут временное убежище в городе.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре доступно в разных частях города, включая как интернаты, так и специально оборудованные комнаты для семей, одиночных лиц и людей с ограниченными возможностями, сообщает Politeka.

Для нуждающихся в временном ночлеге есть несколько доступных адресов в Днепре. Одним из самых популярных мест есть улица Тиверская, 4, где есть несколько комнат для 2-3 человек. Другие адреса, где можно рассчитывать на проживание, это улицы Новокрымская, 3 и Алана Шепарда, 9, где для ВПЛ доступны общие комнаты на несколько человек. Сверяться можно по номерам: 095 256 35 76, 098 543 37 0, 066 500 75 51.

Кроме того, платформа «Помоги» позволяет владельцам квартир и ВПЛ напрямую взаимодействовать и обмениваться информацией, что значительно облегчает поиск временного проживания.

Для того, чтобы получить больше информации или забронировать место, необходимо обратиться в администрацию или ответственные лица за контактными номерами. Для каждой локации указан свой администратор, который предоставит все необходимые детали относительно условий проживания и записи.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре – это реальная помощь для тех, кто вынужден был покинуть свои дома. Платформа «Помоги» активно работает над расширением количества доступных мест для временного проживания, и с каждым днем ​​обеспечивает все больше людей надежным и убежищем.

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