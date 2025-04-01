Очередное подорожание проезда в Днепропетровской области почувствуют на себе местные жители.

В Никополе Днепропетровской области планируется подорожание проезда в городских автобусах, сообщает Политика.

Как сообщают в Никопольском городском совете, причиной тому стал недавний рост минимальной заработной платы, изменения в налогообложении и увеличение расходов на содержание транспорта.

По предварительным расчетам подорожание проезда в Днепропетровской области может увеличить расходы местных жителей до 15 гривен за одну поездку.

В Никополе городские перевозчики обратились к местным властям с просьбой пересмотреть тариф на автобусные перевозки. По их словам, для обеспечения стабильной работы автобусов и надлежащего обслуживания пассажиров поднятие цен должно состояться.

Согласно новым расчетам, цена может подняться на 3 гривны. Напомним, что сейчас он установлен на уровне 12.

Перевозчики жалуются, что значительно выросла цена эксплуатации транспортных средств, в частности, на проведение регламентных работ, страхование и другие необходимые услуги, связанные с обслуживанием. Ввиду экономических изменений ОО «Никопольская Ассоциация автомобильных перевозчиков пассажиров» заявила, что тариф должен быть пересмотрен.

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