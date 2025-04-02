Придется вводить повышение тарифов на воду в Днепре и области с ростом их уровня на значительные показатели.

Повышение тарифов на воду в Днепре и области уже обсуждается из-за роста расходов на электроэнергию, горючее и реагенты, сообщает Politeka.net.

Глава облсовета Николай Лукашук раскрыл подробности.

Он объяснил, что себестоимость питьевой воды в регионе выросла, и на примере Ровно отметил, что экономически обоснованная цена составляет более 57 грн за кубометр, хотя местные жители платят всего 32 грн. То есть, поднятие цен может установить рост 25 гривен сразу.

Сейчас разницу между себестоимостью и ценами компенсируют местные бюджеты, но уже есть проблемы в Марганце и Апостолове, где у водоканалов большие долги из-за разницы в стоимости. Лукашук предостерег, что в будущем может возникнуть ситуация, когда не будет достаточно бюджетных средств для покрытия этой разницы.

По его словам, после войны ситуация может усложниться, и придется вводить повышение тарифов на воду в Днепре и области с ростом их уровня на значительные показатели. Чиновник отметил, что в области нужно будет либо поднимать цены до экономически обоснованного уровня, либо искать субвенции из госбюджета, поскольку не все общины и города могут выдержать финансовую нагрузку.

Ранее водоканалы уже повысили абонплату, но сами тарифы остались без изменений.

Источник.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.