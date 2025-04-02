Стало известно, когда и насколько произойдет повышение тарифов на газ в Днепре в 2025 году.

Повышение тарифов на газ в Днепре вызывает беспокойство среди населения – ситуация на рынке энергетики может привести к дальнейшим изменениям, сообщает Politeka.net.

На данный момент 1 кубометр, установленный "Нафтогазом Украины", составляет 7,96 грн, и эта стоимость будет действовать до конца апреля. Однако из-за потерь добычи собственного голубого топлива в Украине и необходимости закупать его на европейском рынке по значительно более высоким ценам, правительство и компания уже изучают возможность и в других регионах Украины.

Есть прогнозы, что цена голубого топлива для населения может вырасти до 10-12 грн за кубометр, что уже обсуждается в энергетических кругах. Ожидается, что это повышение произойдет уже летом, когда низкий уровень потребления минимизирует удар по бюджету украинских семей.

Сейчас повышение тарифов на газ в Днепре и других регионах сопровождается дополнительными платежами за обслуживание внутридомовых сетей, которые могут быть проведены раз в несколько лет, что может повлиять на общий уровень расходов домохозяйств. Отметим, что этот платеж не ежемесячный, а осуществляется раз в 3-5 лет.



Хотя до конца апреля 2025 стоимость голубого топлива для бытовых потребителей будет оставаться неизменной, ситуация на рынке может привести к дальнейшим изменениям.

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