Местные жители задаются вопросом, будут ли действовать графики отключения воды в Днепре 3 апреля.

В водоканале обнародовали графики отключения воды в Днепре 3 апреля, которые будут касаться должников, сообщает Политека.

Так, с 31 марта по 4 число теперешнего месяца 2025 г. в городе работает группа прекращения услуг для должников. Это касается жителей Новокодацкого и Амур-Нижнеднепровского районов.

В этот период графики отключения воды в Днепре 3 апреля заключаются в том, что централизованное водоснабжение будет прекращено у абонентов, имеющих значительные задолженности перед КП «Днепропроводоканал». В частности, сумма долга по этим районам составляет более 400 тысяч гривен и касается десятков домохозяйств.

Речь идет о таких улицах в селе Таромское: Новая, Одаровская, Привокзальная, Дарвина, Сказкова, Марты Головиной, Степана Чарнецкого, Металлургов, Ямпольская, Роблена, Жандаровская, Осенняя, Межевая, Рожкова.

А также это касается улицы Береговой, Продольной, Симиренко, Индустриальной, Бориса Антоненко-Давыдовича, Кольцевой, Родильной и Торговой.

К неудобствам следует подготовиться тем, кто не успел погасить долги или заключить сделку на реструктуризацию задолженности. В случае несанкционированного прекращения водоснабжения, жители могут обращаться в Центры абонентских услуг или районные абонентские службы, где есть возможность решить этот вопрос.

В связи с аварийно-восстановительными работами в среду водоканал также напоминает о необходимости создания запаса питьевой жидкости, ведь восстановление устойчивого водоснабжения ожидается на 22:00 в четверг.

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