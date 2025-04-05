Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре можно найти легким способом.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре может быть доступно благодаря программе «Прихисток», сообщает Politeka.

Эта программа помогает обеспечить для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий. Эта инициатива позволяет жителям Днепропетровской области предоставлять квартиры или отдельные комнаты для ВПО, при этом получая компенсацию от государства за предоставленное место.

В таких случаях нужно обратиться в программу «Прихисток»:

Зарегистрируйтесь на платформе dopomagai.org . После регистрации вы можете просмотреть доступные варианты по всей области.

Выберите наиболее подходящий вариант, заполните заявку и ждите связи от владельцев.

Если вы владелец, то перейдите на сайт dopomagai.org и зарегистрируйтесь, чтобы предоставить бесплатное жилье для переселенцев в Днепре

Публикуйте объявления о предоставлении дома для ВПЛ, указав условия проживания и дополнительные детали. После этого с вами свяжутся люди, которые ищут убежища.

Контакты для получения дополнительной информации:

Горячая линия Днепропетровской облгосадминистрации: (056) 742-52-22

Программа «Прихисток» дает возможность быстро и удобно найти временное шелтер для ВПЛ. Это один из шагов в направлении поддержки граждан в сложные времена.

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