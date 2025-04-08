Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре доступно через программу "Прихисток" , стал известен способ получения временного убежища в городе.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре стало доступно благодаря государственной программе «Прихисток», которая призвана помогать внутренне перемещенным лицам, пострадавшим в результате боевых действий, сообщает Politeka.

Эта инициатива позволяет жителям Днепропетровской области предоставлять ВПЛ свободные квартиры, дома или комнаты, получая за это компенсацию от государства. Такая форма взаимодействия помогает обеспечить тех, кто в этом больше нуждается, одновременно стимулируя общину к поддержке.

Чтобы воспользоваться шансом, нужно зарегистрироваться на платформе dopomagai.org . После создания учетной записи можно просматривать актуальные предложения, выбирать квартиру по параметрам, оставлять заявку и ждать обратной связи от владельца. Все очень просто и прозрачно.

Если же вы являетесь владельцем недвижимости, можно присоединиться к программе: после регистрации необходимо опубликовать объявление с подробным описанием условий проживания, количеством мест и контактной информацией.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре — это не просто социальная помощь, а шаг к стабильности и поддержке в трудный момент. Программа продолжает работать, и новые предложения появляются регулярно, поэтому следует следить за обновлениями на платформе.

Для консультаций работает горячая линия Днепропетровской ОГА: (056) 742-52-22.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.