Пенсия в Днепре с надбавкой продолжает выплачиваться пенсионерам, принадлежащим к нескольким категориям

Почетным украинским гражданам, достигшим пенсионного возраста, выплачивается пенсия в Днепре с небольшой надбавкой, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности и важные нюансы.

«Проводить выплату ежемесячной материальной помощи гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, их вдовам (вдовцам) и Почетным гражданам города (пенсионерам) согласно списку», — говорится в документе.

В целом в список Почетных граждан города, которым принадлежит дополнительная выплата, включили несколько человек: историка Лазебник Валентину Ивановну, скульптора Небоженко Владимира Павловича, олимпийского чемпиона Савченко Виктора Григорьевича, Среднего Ивана Петровича (митрополит Ириней).

Кроме этого в пенсия в Днепре с надбавкой предоставляется лицам, непосредственно участвовавшим в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и получившим следующие награды с 2014 года, имеющие право на дополнительные выплаты:

Героям Украины, получившим орден "Золотая Звезда", предоставляется выплата в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января текущего года (в расчете на месяц);

Награжденным орденом Богдана Хмельницкого трех степеней выплачивается две минимальные заработные платы, установленные на 1 января текущего года (в расчете на месяц);

Награжденным орденом "За мужество" трех степеней - одна минимальная заработная плата, установленная на 1 января текущего года (из расчета на месяц);

Награжденным орденом княгини Ольги трех степеней также одна минимальная заработная плата, установленная на 1 января текущего года (из расчета на месяц).

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