Подорожание яиц в Днепре зафиксировали в апреле, и этот рост цен касается преимущественно куриного продукта, сообщает Politeka.

Больше всего прибавили в ценнике «Ясенсвит» (30 шт): средняя стоимость выросла на 17,25 грн и сейчас составляет 223,85. В Megamarket такая упаковка стоит 230,80, у Metro – 216,90. Продукт той же марки, но в упаковке 18 шт, подорожали на 1,80 гривен – до 122,73.

Куриные – наседка (С1, 10 шт) за месяц выросли в ценнике на 7,50 грн — с 72,10 до 79,60. Их средняя стоимость составляет 79,60. А вот «Ясенсвит» (10 шт) подорожали с 68,76 гривен до 73,30 – на 4,53. У Megamarket и Novus ценник достигает 78,20 и 70,89 соответственно.

Не смотря на такую ​​ситуацию, перепелиный продукт в апреле сохраняет стабильность. Средний ценник упаковки из 20 штук остался на уровне 65,05 грн. В Auchan она стоит 61,50, у Metro – 63,96 гривен, а в Megamarket – 69,70.

В целом подорожание яиц в Днепре заметнее всего в сегменте куриных. Перепелины остаются без изменений, в то время как цены на куриные растут постепенно, но стабильно.

Такую ситуацию эксперты связывают с сезонностью и затратами на логистику. Кроме того, спрос традиционно растет в преддверии Пасхи, что ежегодно также предлагает большие расценки. Нынешняя ситуация не стала исключением.

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