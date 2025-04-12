Государство дает возможность получить бесплатное жилье для переселенцев в Днепре , что значительно облегчает жизнь убегающим от войны людям, сообщает Politeka.

Эта программа дает возможность жителям области предоставлять свои квартиры, дома или комнаты тем, кто больше нуждается в поддержке, и получать за это компенсацию от государства.

Чтобы воспользоваться этой помощью, необходимо зарегистрироваться на платформе dopomagai.org, где можно ознакомиться с актуальными предложениями ВПЛ. Жилище легко найти, но перед этим нужно зарегистрироваться и создать аккаунт.

После этого - можно выбирать квартиру, отвечающую вашим потребностям, оставлять заявки и ждать ответа от владельцев. Для тех, кто имеет свободную квартиру и хочет присоединиться к программе, есть возможность стать частью инициативы.

После регистрации достаточно опубликовать объявления об имеющихся местах для временного проживания, указав условия, количество мест и контактные данные.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре — это не только социальная помощь, но и шанс для многих начать новую жизнь в более безопасном месте. Для дополнительных консультаций и вопросов можно обратиться к горячей линии облгосадминистрации за номером: (056) 742-52-22.

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