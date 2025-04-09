Если вы ищете работу для пенсионеров в Днепре, существует множество вакансий, которой могут вам подойти.

В настоящее время открыт ряд актуальных вакансий для тех, кто ищет стабильный заработок, в частности, работа для пенсионеров в Днепре становится все более доступной, сообщает Politeka.

В разных сферах – от кухни до логистики и уборки – сейчас ищут ответственных работников с желанием работать в команде и поддерживать порядок.

Повар горячим или холодным процессом (Центральный район)

Ресторан в центре города приглашает повара с опытом или без — при необходимости проводят обучение. График 3/3 или 4/3, с 09:00 до 21:00. Зарплата – от 18 000 до 27 000 грн в месяц. Вакансия подходит как для молодых специалистов, так и для пожилых людей, желающих работать в сфере общественного питания.

Упаковщик интернет-заказов (предприятие "Новый Горизонт 2021")

Офис в центре города ищет ответственного работника для упаковки заказов . Работать нужно с накладными, упаковывать товары, создавать ТТН. График – пн-пт, 10:00–19:00. Зарплата - 20 000-25 000 грн. Предлагается стабильность в дружественном коллективе без задержек в выплате.

Дворник в торговый центр (ТРЦ, Чечевский район)

Вакансия идеально подходит для пенсионеров: предлагается посменный график 2/2, рабочий график с 07:00–19:00 или 08:00–20:00. Оплата - 590-600 грн в смену. В обязанности входит ежедневная уборка территории ТРЦ, контроль за урнами, поддержание чистоты. Предоставляется весь необходимый инвентарь.

Если вы ищете работу пенсионером в Днепре, обратите внимание на эти вакансии — это реальная возможность вернуться в рабочий ритм на своих условиях.

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