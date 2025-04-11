Графики отключения света в Днепре на 12 апреля, стало известно, будут ли ограничения в этот день.

Графики отключения света в Днепре 12 апреля украинцев предупреждают о возможном прекращении электроснабжения из-за технического обслуживания сетей, передает Politeka.

Местным рассказали, введут ли графики отключения света в Днепре и области в субботу, 12 апреля.

Информация об ограничениях 12 числа от Центральной Энергетической Компании (ЦЭК) в Днепропетровской области и ДТЭК отсутствует.

Однако известно, что ограничения начнутся на следующей неделе с 14 по 20 апреля, в этот период предполагается проведение плановых работ на разных улицах города.

Энергетики предупреждают о временном прекращении электроснабжения в связи с техническим обслуживанием сетей.

Из-за возможных перегрузок сети могут меняться без уведомления, поэтому следует следить за официальными сообщениями энергокомпаний.

Отметим, что энергетики призывают украинцев экономить электроэнергию, особенно вечером.

Также рекомендуется подзарядить свои гаджеты, в том числе телефоны, павербенки, поскольку из-за нестабильной ситуации в энергосистеме придется немного посидеть в темноте.

Актуальную информацию об экстренных ограничениях в Днепре можно получить на сайте компании или через чат-боты в Viber и Telegram.

Также позвоните в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или +38 (048) 705 90 90 90 90.

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