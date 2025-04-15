Подорожание яиц в Днепре, как и в целом по стране, только набирает обороты, сообщает Politeka.

Как информирует AgroWeek, ссылаясь на актуальные аналитические данные, средняя цена за десяток в начале апреля уже достигла 76,4 гривны и, по прогнозам, рост только набирает темп.

Такая ситуация в предпраздничный период – явление не новое. Но в этом году оно особенно ощутимо. Аналитики говорят, что к Пасхе стоимость может подскочить еще как минимум на 10%. Причинами являются и сезонный спрос, и большие затраты на корма, энергоносители, и не ставшая дешевле логистика.

Подорожание яиц в Днепре отчасти обусловлено и экспортом. Так, в первом квартале 2025-го из Украины вывезли почти полмиллиарда продукции, это вдвое больше, чем в прошлом. И хотя это отлично для валюты, на внутренний рынок такая статистика влияет не очень хорошо. Тем временем цена десятка популярной марки "Наседка" за последний месяц выросла почти на 14 гривен.

Многие специалисты подозревают и спекулятивную составляющую, считая, что крупные производители пользуются ситуацией. Антимонопольный комитет уже не впервые бьет тревогу и даже предупредил топ-компании о риске создания искусственного дефицита. В фокусе – Avangard, Ovostar Union, Yednist' Group. Итого они контролируют более половины рынка.

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