Часто саме безкоштовне житло для переселенців у Київській області допомагає людям відновити нормальний ритм життя.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається через кілька державних і донорських програм, які охоплюють різні категорії населення, повідомляє Politeka.

Ініціативи дозволяють людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, отримати тимчасове або постійне помешкання у безпечних районах.

Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає порядок надання соціального житла. Проте процес може займати певний час, оскільки необхідно подати повний пакет документів і дочекатися своєї черги.

Перевага надається військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, дітям-сиротам та тим, хто залишився без батьківського піклування. Також до списку включені родини загиблих учасників бойових дій і громадяни, чиї квартири або будинки були зруйновані через бойові дії.

Для таких категорій передбачені службові квартири на тимчасовій основі або дім у безпечних населених пунктах. Пріоритет часто отримують сім’ї з дітьми, літні люди та особи з обмеженими можливостями. Військові можуть розраховувати на новобудови або квартири після відновлення, фінансовані державою або донорськими організаціями.

Ініціатива «єВідновлення» передбачає отримання сертифікатів на безкоштовний дім або коштів для будівництва. Програма «єОселя» розрахована на військових, медичних працівників, педагогів і науковців та пропонує іпотеку під 3%, іншим громадянам — під 7%. Максимальна площа квартири за програмою — 52,5 квадратних метри на одну людину та 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

Для переселенців ці програми стають не просто можливістю знайти дах над головою, а й гарантією стабільності та спокою. Часто саме безкоштовне житло для переселенців у Київській області допомагає людям відновити нормальний ритм життя після втрати попереднього помешкання та повернути відчуття безпеки.

