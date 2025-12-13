ДТЕК почав оголошувати графіки відключення світла в Дніпропетровській області на наступний тиждень – із 15 по 21 грудня 2025 року.

Додатково до стабілізаційних знеструмлень в Дніпропетровській області з 15 по 21 грудня діятимуть спеціальні графіки відключення світла, повʼязані з ремонтними роботами в мережах, пише Politeka.

Зокрема ДТЕК попереджає, що в понеділок, 15 грудня 2025 року, додаткові графіки відлючення світла діятимуть у межах Нoвooлeксaндpівської сільської територіальної громади в Дніпропетровській області. З 8:00 до 18:00 без електроенергії залишатьс мешканці таких населених пунктів:

Дослідне (вул. Наукова, Окружна, Соколова, Співоча, Яружна, Асмолова, Високовольтна, Запорізька, Зеркальна, Поперечна, Просьолочна, Фільова, пров. Опитний, Полігонний);

с-т "Восход";

Новоолександрівка (Молодіжна, Берези, Орендна, Сонячна, Телевізійна, Щаслива, пров. Рубіновий).

У місті Камʼянське додаткові знеструмлення в понеділок відбудуться з 9 до 17 години для будинків на бульварі Незалежності та пр. Металургів, повідомляє Politeka.

У вівторок, 16 числа, обмеження діятимуть із 8:00 до 18:00 у селищі Слобожанське (вул. Київська, Севастопольська, Слобожанська, Сухомлинського) та з 9:00 до 15:00 у с. Орільське (Берегова, Заводська, Центральна, Шкільна).

Про інші додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень із 15 по 21 грудня ДТЕК оголосить пізніше, стежте за інформацією на офіційних сторінках компанії.

