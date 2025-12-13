Дефіцит продуктів у Кривому Розі може залишатися актуальним доти, доки виробники не зможуть адаптуватися до нових умов і стабілізувати врожайність.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі цього року може стати серйозною проблемою через скорочення врожаю цибулі, повідомляє Politeka.

Як пояснюють аграрії, звичні південні регіони, де зосереджувалося основне виробництво, опинилися під окупацією. Через це посіви перенесли у центральні та західні райони, однак урожайність там виявилася значно нижчою.

За словами Вікторії Рудь, кандидата економічних наук і наукової співробітниці Інституту овочівництва та баштанництва НААНУ, нині фермери збирають приблизно 20 тонн із гектара. Для порівняння, на південних землях до початку вторгнення показники становили 60–80 тонн. Таким чином, обсяг зменшився в чотири рази.

До війни такі області, як Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська, забезпечували майже 60% врожаю цибулі. Після втрати цих територій довелося налагоджувати виробництво на інших площах, де несприятливі погодні умови та відсутність належного досвіду призвели до падіння результатів.

У 2024 році посівні площі залишилися на рівні попереднього сезону — близько 53,8 тисячі гектарів. Проте валовий збір знизився на 20–25%. На це вплинули нестача вологи, хвороби рослин і кліматичні чинники.

Експертка нагадує, що у 2022 році через окупацію виник дефіцит цибулі: аграрії втратили приблизно 21% довоєнних обсягів. У 2023 році ситуація дещо покращилася — врожай зріс на 9,8% завдяки зусиллям центральних і західних регіонів. Проте цього недостатньо для повного відновлення рівня.

Отже, дефіцит продуктів у Кривому Розі може залишатися актуальним доти, доки виробники не зможуть адаптуватися до нових умов і стабілізувати врожайність.

Джерело: Agrotimes.

