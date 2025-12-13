Грошова допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій українців надаватиметься на рівні домогосподарства.

Кабмін затвердив постанову про одноразову грошову допомогу у Дніпропетровській області для пенсыонерыв та інших категорій українців на придбання твердого пічного палива, пише Politeka.

Про це розповіло Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Допомогу зможуть отримати мешканці населених пунктів, що входять в 10-кілометрову зону від кордону з російською федерацією або лінії зіткнення (без врахування критеріїв вразливості, тобто усі, хто опалює житло твердим паливом), а також територій активних бойових дій у 9-ти прифронтових областях поза межами 10-кілометрової зони у Дніпропетровській області (з урахуванням приналежності до вразливих категорій населення та в межах наявного фінансування).

Грошова допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій українців надаватиметься на рівні домогосподарства і призначатиметься один раз за опалювальний сезон.

Щоб скористатися цією підтримкою, мешканцям необхідно буде звернутися до місцевих органів влади та подати відповідну заяву. Виплати здійснюватимуться у безготівковій формі протягом вересня та жовтня, що дозволить людям заздалегідь підготуватися до холодної пори року.

Однією з ключових особливостей програми є принцип «гроші ходять за людиною». Це означає, що навіть у випадку, якщо людина або її родина буде змушена залишити своє місце проживання та евакуюватися в більш безпечний регіон уже після подання заяви, фінансова допомога все одно буде перерахована.

Окремо наголошується, що отримані кошти не враховуються у загальний місячний дохід родини, який використовується для розрахунку права на інші види соціальної допомоги. Це означає, що надана підтримка не вплине на можливість отримання інших державних виплат чи соціальних гарантій.

