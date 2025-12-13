Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області дають змогу вразливим категоріям населення відчути турботу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються громадською організацією «Аваліст», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці організації, у Павлоградському районі Дніпропетровської області відкрили реєстрацію на отримання безкоштовних наборів продуктів для ВПО та пенсіонерів.

Дана підтримка спрямована на людей, які переїхали до району протягом 2025 року та потребують ресурсів для забезпечення повсякденних потреб.

Програма передбачає надання безкоштовних продуктів тривалого зберігання у Дніпропетровській області для осіб з офіційним статусом ВПО та пенсіонерів, які фактично проживають у Павлоградському районі.

Пакунки розраховані першочергово на тих, хто переїхав з серпня 2025 року, саме ця категорія має пріоритет при розгляді заявок. Благодійна ініціатива охоплює всі сім’ї та окремих осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах після вимушеного переселення.

Надання підтримки здійснюється у вигляді готових наборів, які дозволяють покрити базові потреби у їжі тривалого зберігання.

Щоб отримати допомогу, учасникам потрібно подати пакет документів, що включає довідку внутрішньо переміщеної особи за 2025 рік із зазначенням актуального місця проживання, паспорт або ID-картку разом із витягом про місце реєстрації, а для дітей – свідоцтво про народження.

Крім того, необхідно надати індивідуальний податковий номер. Реєстрація відбувається через спеціальну форму, розміщену за посиланням на сторінці організації у Фейсбук.

