Декілька факторів призводить до дефіциту продукту в Запоріжжі та низці інших регіонів.

У Запоріжжі очікується дефіцит важливого продукту, який є повсякденним для більшості українців, причиною нестачі стала недостатня врожайність, інформує Politeka.net.

Про це повідомив експерт Родіон Рибчинський, посилаючись на дані, озвучені під час форуму в межах виставки Agro2Food.

За його оцінками, країна готується до значного збільшення імпорту жита, оскільки власне виробництво залишається недостатнім. Це вже призводить до дефіциту такого продукту, як житній хліб в Запоріжжі та низці інших регіонів.

Основна причина нестачі — небажання аграріїв засівати жито. Хоча площі озимих під урожай 2026 року зросли приблизно на 5%, цього надто мало, щоб суттєво вплинути на ситуацію. Рибчинський підкреслив, що навіть активна осіння посівна кампанія не здатна компенсувати існуючий дефіцит.

Галузеві асоціації — «Борошномели України» та «Всеукраїнська асоціація пекарів» — ще влітку 2025 року повідомляли, що країна вже кілька сезонів поспіль відчуває дефіцит жита і житнього борошна. Сільгоспвиробники уникають вирощування цієї культури через її нижчу врожайність — близько 40 ц/га проти 60 ц/га в пшениці — а також через відсутність значного експортного попиту. Жито залишається продуктом, який практично повністю споживається на внутрішньому ринку.

Фахівці нагадують, що в умовах ускладненого експорту зернових вирощування жита може бути економічно вигідним. Зростання цін підтверджує це: якщо у 2024 році тонна жита коштувала 6–7 тис. грн, то в травні 2025-го ціна зросла до 12–14 тис. грн.

Вартість українського житнього борошна підвищилася до 18 тис. грн за тонну, а виробленого з імпортної сировини — до близько 20 тис. грн. Для порівняння, у травні минулого року ціна становила близько 10 тис. грн.

За словами Рибчинського, подорожчання може мати серйозні наслідки: частина українських хлібопекарень може повністю припинити випуск житнього хліба через економічну невигідність.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

