Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області охоплює різні населені пункти та пропонує умови, розраховані на тих, хто відповідає вимогам.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне у кількох населених пунктах регіону, кожен із яких має власні умови проживання, повідомляє Politeka.

Програма передбачає тимчасове розміщення людей, котрі потребують житла, із дотриманням певних правил користування.

У Васильківці, район із такою ж назвою, пропонуються дві кімнати у приватному будинку. Загалом помешкання має чотири кімнати, кухню, санвузол і передпокій. Наявні газове опалення, водопостачання, газова колонка, холодильник, мікрохвильова піч та пральна машина. Меблі – базові. Пріоритет надається двом людям старше 50 років із досвідом життя у приватному секторі. Майбутні мешканці проживатимуть разом із літньою жінкою та братимуть участь у догляді за будинком і прилеглою територією, де є сад і город. Сплачувати потрібно лише комунальні послуги.

У П’ятихатках пропонують окреме житло у сільському будинку з двориком і дров’яним опаленням для одного чоловіка. Варіант орієнтований на сиріт, вихованців інтернатів або пенсіонерів, які цінують тишу та риболовлю. Господарі надають харчування, одяг і мийні засоби, натомість мешканець допомагає по господарству й підтримує порядок.

У Кам’янському, на вулиці Яворницького, доступна кімната площею 12 кв. м у трикімнатній квартирі на третьому поверсі. Варіант передбачений для жінки пенсійного віку без серйозних проблем зі здоров’ям. Проживання надається безкоштовно.

Отже, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області охоплює різні населені пункти та пропонує умови, розраховані на тих, хто відповідає вимогам і готовий брати участь у догляді за оселею. Для отримання додаткової інформації необхідно звертатися до авторів оголошень.

Джерело: Допомагай

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: виплати можуть отримати не всі, яким критеріям треба відповідати.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області: як отримати допомогу

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.