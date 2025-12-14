Дефіцит на певні продукти у Дніпропетровській області вплинув на ринок і позначився на гаманцях місцевих жителів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області стосується мʼяса, повідомляє Politeka.

Наразі регіоні спостерігається значне підвищення цін на свинину, що пов’язано з обмеженою пропозицією та скороченням поголів’я тварин.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відчувається особливо гостро, а експерти прогнозують, що вартість м’яса продовжить зростати найближчим часом.

За даними аналітиків, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області виник через скорочення чисельності свиней до 4,5 мільйона голів у приватних господарствах, що створило обмежену пропозицію на ринку і сприяло стрімкому підвищенню закупівельних цінників.

З початку 2025 року вартість свинини зросла на 34%, а в річному вимірі – на 60%. Такі показники призвели до активізації імпорту м’яса. У серпні 2025 року Україна ввезла 4,6 тисяч тонн продукції, що на 48% більше, ніж у липні.

А загалом за вісім місяців року імпорт сягнув 14,9 тисяч тонн, що у 7,8 раза більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Експерти очікують, що до кінця року обсяги ввезеної продукції перевищать 25 тисяч тонн.

Ці тенденції прямо відображаються на ринку, адже це підвищує вартість м’ясної продукції.

Динаміка поголів’я свиней показує певне відновлення галузі. На початок вересня 2025 року в Україні налічувалося 4,8 мільйона свиней, що на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, але на 7% більше, ніж у січні.

Попри зростання чисельності на 330 тисяч голів від початку року, пропозиція на ринку залишається обмеженою, адже близько 65% загального поголів’я утримують промислові підприємства.

