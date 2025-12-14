Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Дніпропетровській області дасть змогу місцевим мешканцям підготуватися до незручностей.

У Дніпропетровській області опублікували графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Дніпропетровській області охоплює одразу кілька громад. Заплановані газонебезпечні роботи вплинуть на побут споживачів.

Перш за все, незручності будуть змушені терпіти мешканці Апостолівської ТГ. Тут тимчасове припинення газопостачання торкнеться 6 домогосподарств приватного сектору. Роботи заплановані на 17.12 з 08:30 до 16:50 і на 18.12 з 08:30 до 16:50.

Суттєво більший обсяг робіт очікується у Саксаганській ТГ. Тут обмеження торкнуться 115 домогосподарств приватного сектору та ще двох об’єктів комунально побутового призначення.

Додатково, можливе тимчасове припинення газопостачання для 809 споживачів приватного сектору у сусідній громаді. Усі ці заходи проводитимуться у проміжку з 15.12 08:00 до 18.12 17:00.

У Карпівській сільській ТГ планові ремонти охоплять 296 приватних домоволодінь, один багатоповерховий будинок на 8 квартир та 4 комунальні об’єкти. Роботи триватимуть 16.12 з 09:00 до 16:00 та 17.12 у ті самі години.

Окрема частина ремонтних заходів стосуватиметься Верхівцевської міської ТГ. Тут обмеження заплановані для 76 споживачів приватного сектору. Планові заходи триватимуть з 15.12 08:00 і до 19.12 15:45.

Тож місцевим радять враховувати графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Дніпропетровській області при плануванні свого побуту.

