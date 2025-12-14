У Дніпропетровській області очікується суттєве подорожчання продуктів харчування, що стане неприємною новиною для покупців.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області може відчутно вдарити по сімейних бюджетах жителів регіону вже цієї зими, повідомляє Politeka.

За прогнозами фахівців, найбільше підуть вгору овочі борщового набору, а деякі категорії продукції зростуть у ціні до 25% та більше, залежно від стану зберігання та логістичних витрат.

За словами експертів, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області пов’язане з декількома ключовими факторами.

По-перше, сезон зберігання овочів вступає у активну фазу: у грудні більшість культур переходить у тривале сховище, де потрібні стабільна вентиляція, обігрів та контроль температури.

По-друге, енергозатратність процесу істотно підвищує собівартість продукції, особливо за наявності перебоїв із електропостачанням, коли фермери змушені використовувати генератори.

По-третє, дефіцит сучасних овочесховищ означає, що навіть при хорошому врожаї значна частина продукції може зіпсуватися, а отже, пропозиція на ринку зменшується, що автоматично підштовхує цінники вгору.

Окрім цього, експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області у категорії тепличної продукції продовжиться протягом усього зимового періоду, адже витрати на опалення та підтримку оптимальних умов для зростання залишаються високими.

Аналітики ринку впевнені, що вартість інших продовольчих товарів також піде вгору. Тож місцевим варто готуватися до більших витрат на харчування.

