Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 грудня у Дніпрі свідчить про переважно теплий період без суттєвих коливань та різких переходів між денними й нічними значеннями, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Метеофор.

Початок тижня буде м’яким. У понеділок температура підніметься до +5, а вночі знизиться до +3. Наступного дня ситуація майже не зміниться: утримається легке тепло, хмарність залишиться помірною.

Середа та четвер характеризуватимуться стабільними умовами. Денний максимум досягне +6 або +7, нічні показники триматимуться в межах +3–+5. Атмосферні фронти обходитимуть регіон, тому можливі лише короткі періоди посилення хмарності.

У п’ятницю збережеться схожий температурний режим. Синоптики прогнозують денні +7, що є дещо вищим за середньостатистичні значення для середини грудня. Вечір продемонструє незначне зниження, однак без істотних змін.

Вихідні також пройдуть у комфортних умовах. Субота може принести до +8 удень, а ніч – близько +4. Неділя збереже теплу динаміку з помірним вітром та сухою погодою.

Загалом Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 грудня у Дніпрі вказує на нетипово м’яку середину місяця, відсутність опадів та стабільний температурний фон, що робить період сприятливим як для поїздок, так і для щоденних справ.

Для м’якого грудневого тижня варто обрати легкий теплий одяг у кількох шарах, щоб комфортно реагувати на зміну температури між днем і вечором. Водіям бажано перевірити шини та рівень рідини склоомивача, адже вологість і туман можливі навіть без опадів. Прогулянки краще планувати у світлий час, коли повітря тепліше та вітру майже немає.

