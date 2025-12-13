Після евакуації з небезпечних територій внутрішні переселенці можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області.

У 2025 році працює кілька інструментів, щоб отримати безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області замість втраченого будинку під час воєнних дій, пише Politeka.

Про це детальніше розкрили у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій України.

На платформі «Там, де вас чекають» переселенці можуть отримати детальну інформацію щодо доступних прихистків у різних регіонах країни. Тут зазначається кількість діючих місць для проживання, кількість вільних місць, а також наводяться контактні телефони обласних центрів, куди можна звернутися з питаннями щодо розміщення.

Ще один зручний інструмент для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Дніпропетровській області та інших регіонах — сервіс «Прихисток», створений державою. Щоб скористатися ним, потрібно увійти на сайт, натиснути кнопку «Знайти житло», обрати країну «Україна» та відповідний регіон. Далі користувач вказує кількість осіб та склад родини, після чого отримує доступ до актуальних оголошень і може зв’язатися з власниками помешкань напряму.

Аналогічний за принципом роботи волонтерський ресурс «Допомагай» також допомагає переселенцям знаходити будинок. Його створили громадські ініціативи, щоб розширити можливості для пошуку тимчасового безкоштовного житла для ВПО в Дніпропетровській області та інших регіонах.

Державні програми підтримки

Програма «єВідновлення» стартувала навесні 2023 року, майже через рік після ухвалення законопроєкту.

У червні 2023 року почалися перші виплати для термінових ремонтів.

З 1 серпня 2023 року запрацював другий етап, що передбачав надання сертифікатів на нове житло для тих, чиї будинки були зруйновані повністю.

У січні 2024 року стартував третій етап — компенсація витрат на капітальні ремонти, якщо їх вартість перевищує 200 тисяч гривень.

Програма «єОселя» передбачає можливість отримати кредити на квартиру під 3% та 7% річних. Для переселенців діє ставка у 7%. Окрім того, уряд вніс низку змін, які розширили можливості учасників:

дозволено купувати нерухомість на вторинному ринку віком до 10 років (раніше обмеження становило 3 роки);

до участі можуть долучатися родичі першого ступеня внутрішньо переміщених осіб;

кредит надається на строк до 30 років.

Втім, попри такі послаблення, програма не здобула великої популярності серед переселенців. Із 20 тисяч виданих іпотек лише 200 були надані саме внутрішньо переміщеним особам.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.