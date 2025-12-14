У понеділок, 15 грудня 2025 року, додатково до стабілізаційних знеструмлень у Дніпропетровській області діятимуть ще й локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.
Мова йде про додаткові знеструмлення, повʼязані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт в електромережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання.
Зокрема, за даними ДТЕК, 15 грудня додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться міста Камʼянське. Там із 9:00 до 17:00 у зв'язку з виконанням профілактичних робіт без електроенергії тимчасово залишаться мешканці будинків на бульварі Незалежності та проспекті Металургів, пише Politeka.
Також у понеділок, 15 грудня, спеціальні графіки відключення світла енергетики будуть застосовувати в межах Нoвooлeксaндpівської сільської територіальної громади в Дніпропетровській області. Орієнтовно з 8 до 18 години додаткові знеструмлення відбудуться в деяких населених пунктах громади (частково):
- село Новоолександрівка (вулиці Орендна, Сонячна, Телевізійна, Щаслива, Молодіжна, Берези, провулок Рубіновий);
- селище Дослідне (вул. Асмолова, Високовольтна, Запорізька, Зеркальна, Наукова, Окружна, Поперечна, Просьолочна, Фільова, пров. Полігонний, Опитний);
- Новоолександрівська сільська рада (садове товариство "Восход").
