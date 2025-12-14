Енергетики попередили, в яких населених пунктах Дніпропетровської області 15 грудня 2025 року застосовуватимуть додаткові графіки відключення світла.

У понеділок, 15 грудня 2025 року, додатково до стабілізаційних знеструмлень у Дніпропетровській області діятимуть ще й локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова йде про додаткові знеструмлення, повʼязані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт в електромережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання.

Зокрема, за даними ДТЕК, 15 грудня додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться міста Камʼянське. Там із 9:00 до 17:00 у зв'язку з виконанням профілактичних робіт без електроенергії тимчасово залишаться мешканці будинків на бульварі Незалежності та проспекті Металургів, пише Politeka.

Також у понеділок, 15 грудня, спеціальні графіки відключення світла енергетики будуть застосовувати в межах Нoвooлeксaндpівської сільської територіальної громади в Дніпропетровській області. Орієнтовно з 8 до 18 години додаткові знеструмлення відбудуться в деяких населених пунктах громади (частково):

село Новоолександрівка (вулиці Орендна, Сонячна, Телевізійна, Щаслива, Молодіжна, Берези, провулок Рубіновий);

селище Дослідне (вул. Асмолова, Високовольтна, Запорізька, Зеркальна, Наукова, Окружна, Поперечна, Просьолочна, Фільова, пров. Полігонний, Опитний);

Новоолександрівська сільська рада (садове товариство "Восход").

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.