Експерти закликали фермерів звернути увагу на дефіцит продуктів у Кривому Розі та пробувати подолати проблему.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі спостерігатиметься на товар, без якого українці не обходяться, це сталося через нестачу врожаю, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив експерт Родіон Рибчинський, посилаючись на дані, озвучені під час форуму в межах виставки Agro2Food.

За його словами, країну очікує масштабне збільшення поставок жита, оскільки власного виробництва недостатньо, що призводитья до дефіциту хліба у Кривому Розі та інших регіонах.

Причиною дефіциту є небажання аграріїв засівати цю культуру: попри невелике зростання площ озимого жита на близько 5% під урожай 2026 року, цього обсягу замало, щоб вирішити проблему нестачі. Рибчинський наголосив, що осіння посівна не здатна компенсувати дефіцит.

Галузеві об’єднання — «Борошномели України» та «Всеукраїнська асоціація пекарів» — ще влітку 2025 року вказували, що країна вже кілька сезонів поспіль стикається з браком жита та житнього борошна. Виробники відмовляються сіяти цю культуру через нижчу врожайність — приблизно 40 ц/га проти 60 ц/га у пшениці, — а також через відсутність значного експортного попиту: жито затребуване переважно на внутрішньому ринку.

Експерти закликали фермерів звернути увагу на потенційну вигідність вирощування жита в умовах складнощів з експортом зернових. Рибчинський зазначив, що ціна на жито стала значно вищою: якщо у 2024 році тонна коштувала 6–7 тис. грн, то в травні 2025-го — вже 12–14 тис. грн.

Вартість українського житнього борошна досягла 18 тис. грн за тонну, а продукт із імпортної сировини — близько 20 тис. грн. Для порівняння, торік у травні житнє борошно коштувало близько 10 тис. грн.

Фахівець застеріг, що внаслідок подорожчання багато хлібопекарських підприємств можуть повністю зупинити виробництво житнього хліба.

