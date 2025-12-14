Варто враховувати графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Одеській області у своєму повсякденному плануванні.

Графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Одеській області вводяться у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт, про що інформує Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» підготували докладний графік відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Одеській області.

У населеному пункті Флора 15 грудня електропостачання буде повністю відключене з 08:00 до 19:00 — загалом на 11 годин. Знеструмлення охопить адреси:

Мирна, Молодіжна, Петра Міллера, Українська, Флора, Шкільна, Ягорлицька.

В цей день з 8 до 19 години також чекають обмеження жителів селища Окни, що проживають в будинках на вулицях:

Довженка Олександра, Курортна.

Цього дня вимкнення також відбудуться з 8 до 19 години у селі Нестоїта на:

пров. Вишневий та вулицях Шевченка, Іванівська.

Через проведення технічних робіт світло також вимикатимуть 16 числа з 08:00 до 19:00. Відключення стосуватиметься таких населених пукнтів:

с. Леонтівка вулиця Леонтівка.

с. Маяки вулиця Миру.

селище Окни: вул. Довженка Олександра, Козацької Слави, Курортна, Незалежності.

Флора: вул. Іванівська, Флора, Ягорлицька.

Іванівка: вул. Іванівська.

Тимчасове припинення електропостачання заплановане на 17 число на 08:00 — 19:00. Жителі залишаться без світла протягом 11 годин в таких населених пунктах:

Нестоїта, Соболівка (вулиця Польова), Мардарівка (вулиця Новоселів);

Також в цей день обмеження зачеплять інші населені пункти — світло вимикатимуть з 15:00 до 21:00:

в селах Малий Фонтан, Великий Фонтан, Любомирка, Дібрівка, Гидерим (вулиці Незалежна, Травнева, Виноградна), Гонората, Миколаївка Перша (вул. Заводська), Глибочок (вул. Центральна), Борщі.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.