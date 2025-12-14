Робота для пенсіонерів у Кривому Розі відкриває можливості для вибору відповідної вакансії за навичками та графіком.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає більш доступною завдяки новим вакансіям у сфері обслуговування, торгівлі та доставки, повідомляє Politeka.

Місцеві роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, гнучкий графік та стабільний дохід, що дозволяє поєднувати роботу з іншими заняттями або відпочинком.

Ресторан «Околиця» шукає офіціанта. До обов’язків входить обслуговування гостей, прийом замовлень, контроль за чистотою та взаємодія з кухнею. Заробітна плата коливається від 12 000 до 30 000 грн, робочий день повний. Підприємство цінує ввічливість, уважність і командний дух, а також заохочує професійний розвиток співробітників.

Магазин Techno Case пропонує посаду продавця-консультанта телефонів та аксесуарів. Співробітник консультує клієнтів, здійснює продажі та веде щоденні операції. Заробіток становить 30 000–50 000 грн плюс відсотки від продажів. Графік можна обирати — 4/3 або 5/2, компанія забезпечує навчання новачків і систему бонусів за результати, стимулюючи професійний ріст.

Сервіс доставки Glovo запрошує кур’єрів на піших, велосипедних, мото- та автотранспортних маршрутах. Середній дохід сягає 35 000 грн на місяць, виплати відбуваються щодня та щотижня. Гнучкий розклад дозволяє самостійно планувати робочий час, а компанія страхує співробітників під час виконання доставок.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Кривому Розі відкриває можливості для вибору відповідної вакансії за навичками та графіком, поєднуючи фінансову стабільність із комфортними умовами. Пенсіонери можуть знайти заняття, яке відповідає їхньому досвіду, підтримує активність і дозволяє відчувати соціальну значущість, залишаючись частиною сучасного ринку праці.

