Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области охватывает разные населенные пункты и предлагает условия, рассчитанные на тех, кто отвечает требованиям.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно в нескольких населенных пунктах региона, каждый из которых имеет собственные условия проживания, сообщает Politeka.

Программа предусматривает временное размещение нуждающихся в жилье с соблюдением определенных правил пользования.

В Васильковке, район с таким же названием, предлагаются две комнаты в частном доме. В общей сложности квартира имеет четыре комнаты, кухню, санузел и прихожую. Имеются газовое отопление, водоснабжение, газовая колонка, холодильник, микроволновка и стиральная машина. Мебель – базовая. Приоритет предоставляется двум людям старше 50 лет с опытом жизни в частном секторе. Будущие жители будут проживать вместе с пожилой женщиной и участвовать в уходе за домом и прилегающей территорией, где есть сад и огород. Оплачивать нужно только коммунальные услуги.

В Пятихатках предлагают отдельное жилье в деревенском доме с двориком и дровяным отоплением для одного мужчины. Вариант ориентирован на сирот, питомцев интернатов или пенсионеров, которые ценят тишину и рыбалку. Хозяева предоставляют питание, одежду и моющие средства, вместо этого житель помогает по хозяйству и поддерживает порядок.

В Каменском, по улице Яворницкого, доступна комната площадью 12 кв. м в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Вариант предназначен для женщины пенсионного возраста без серьезных проблем со здоровьем. Проживание предоставляется бесплатно.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области охватывает различные населенные пункты и предлагает условия, рассчитанные на тех, кто отвечает требованиям и готов участвовать в уходе за домом. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться к авторам объявлений.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: выплаты будут предоставляться не всем, названы условия для получения

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области: как получить помощь

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ назвали причины отмены помощи