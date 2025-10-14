Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, необходимо выполнить несколько шагов.

В местном социальном ресторане выдаются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают на сайте организаторов проекта.

Основная цель инициативы — обеспечить ежедневное горячее питание и оказать базовую продовольственную помощь тем, кто в этом больше нуждается.

Особое внимание уделяется пожилым людям, которые остро испытывают последствия войны и экономических трудностей. Для многих из них даже одна порция горячей пищи становится подлинной поддержкой — не только материальной, но и психологической, ведь дарит чувство заботы и неравнодушия.

Социальный ресторан открыт также для внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий и ныне проживающих в Днепре. Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, необходимо пройти короткую онлайн-регистрацию через специальный чат-бот в приложении Telegram. Процедура проста: достаточно найти чат-бот, выполнить несколько шагов для подтверждения личности – и после этого можно ежедневно приходить в ресторан и получать горячие обеды.

Социальный ресторан «Перемога» работает ежедневно, без выходных, с 11.00 до 16.00, по адресу: город Днепр, улица Владимира Вернадского, дом 1–3. Каждый день здесь готовят полноценные, питательные блюда из свежих продуктов, чтобы каждый посетитель мог почувствовать домашний уют и хоть немного облегчить свои повседневные заботы.

Деятельность заведения частично финансируется за счет благотворительных взносов, так что каждый желающий может приобщиться к доброму делу. Сделать это очень просто – достаточно воспользоваться специальной онлайн-платформой и нажать символическую кнопку «угостить».

